Кожен третій неповнолітній студент ПТУ на Донбасі готовий воювати. – Доповідь. ВІДЕО

Кожен третій неповнолітній, що навчається у профтех училищах недалеко від зони розмежування готові взяти в руки зброю і піти воювати. А більше 70 - відсотків учителів, що працюють в таких училищах знають про реальні випадки коли їхніх вихованців залучали до збройних конфліктів.

Телеканал ЧП.INFO