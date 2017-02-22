Кожен третій неповнолітній студент ПТУ на Донбасі готовий воювати. – Доповідь. ВІДЕО
Кожен третій неповнолітній студент ПТУ на Донбасі готовий воювати. – Доповідь. ВІДЕО
Кожен третій неповнолітній, що навчається у профтех училищах недалеко від зони розмежування готові взяти в руки зброю і піти воювати. А більше 70 - відсотків учителів, що працюють в таких училищах знають про реальні випадки коли їхніх вихованців залучали до збройних конфліктів.
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