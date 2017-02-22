Українським заручникам на Донбасі потрібен новий статус - Правозахисники. ВІДЕО

Домовленості відомі як «Мінськ-2» не працюють вкотре повторюють правозахисники. Відвід озброєння не проводиться, деескалація конфлікту не відбувається і головне, на чому наполягають правозахисники до цього часу не визначений необхідний статус для заручників терористів.

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