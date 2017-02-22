Найзухваліші порушення прав людей правозахисники зафіксували у доповіді. ВІДЕО
Найзухваліші порушення прав людей правозахисники зафіксували у доповіді. ВІДЕО
У світі перестають реагувати на масові жорстокі злочини проти людей. Такий висновок зробили у міжнародній правозахисній організації «Amnesty International». Порушення прав людей вони підсумовують у річній доповіді. Акцентують увагу на тих аспектах, які вимагають уваги і вдосконалення: правах ЛГБТ спільнот, права людей у Криму, зокрема, катування та насильницькі зникнення.
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