Найзухваліші порушення прав людей правозахисники зафіксували у доповіді. ВІДЕО

У світі перестають реагувати на масові жорстокі злочини проти людей. Такий висновок зробили у міжнародній правозахисній організації «Amnesty International». Порушення прав людей вони підсумовують у річній доповіді. Акцентують увагу на тих аспектах, які вимагають уваги і вдосконалення: правах ЛГБТ спільнот, права людей у Криму, зокрема, катування та насильницькі зникнення.

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