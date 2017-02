На Донеччині СБУ затримала чергового бойовика так званої "ДНР". ВІДЕО

Члена терористичної організації «ДНР» затримала Служба безпеки України у районні проведення антитерористичної операції.

Бойовик приєднався до терористів у 2014 році, будував укріплення, готував спеціальні майданчики для розгортання мінометів калібру 120-мм, розвантажував бойові снаряди, що приходили залізницею ешелонами з Російської Федерації.

На підконтрольну Україні територію бойовик намагався потрапити у пошуках роботи, оскільки розчарувався в ідеях т.зв. «русского мира».

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Слідчі дії тривають.

За матеріалами прес-центру СБУ



