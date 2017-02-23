На Донеччині СБУ затримала чергового бойовика так званої "ДНР". ВІДЕО
На Донеччині СБУ затримала чергового бойовика так званої "ДНР". ВІДЕО
Члена терористичної організації «ДНР» затримала Служба безпеки України у районні проведення антитерористичної операції.
Бойовик приєднався до терористів у 2014 році, будував укріплення, готував спеціальні майданчики для розгортання мінометів калібру 120-мм, розвантажував бойові снаряди, що приходили залізницею ешелонами з Російської Федерації.
На підконтрольну Україні територію бойовик намагався потрапити у пошуках роботи, оскільки розчарувався в ідеях т.зв. «русского мира».
Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.
Слідчі дії тривають.
За матеріалами прес-центру СБУ
Члена терористичної організації «ДНР» затримала Служба безпеки України у районні проведення антитерористичної операції.
Бойовик приєднався до терористів у 2014 році, будував укріплення, готував спеціальні майданчики для розгортання мінометів калібру 120-мм, розвантажував бойові снаряди, що приходили залізницею ешелонами з Російської Федерації.
На підконтрольну Україні територію бойовик намагався потрапити у пошуках роботи, оскільки розчарувався в ідеях т.зв. «русского мира».
Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.
Слідчі дії тривають.
- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/2787#sthash.olp2slgS.dpuf
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