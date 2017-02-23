У Миколаєві пожежні врятували літню жінку від вірної смерті. ВІДЕО

Об 11:54 за екстреним номером «101», від очевидців, надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на п’ятому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку, розташованому на проспекті Центральному м. Миколаєва.

За вказаною адресою прибули відділення 3 та 2 Державних пожежно-рятувальних частин по охороні Заводського та Центрального районів м. Миколаєва та чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

По прибуттю було встановлено, що на балконі 5 поверху знаходиться жінка 1937 р.н., яка кличе на допомогу, а в помешканні вирує полум`я. Через те, що поряд із будинком розташований паркан, що перешкоджає встановленню автодрабини до балкону, було прийняте рішення про комбінований підйом за допомогою трьохколінної та штурмової драбин. Одночасно прокладено рукавні лінії для ліквідації пожежі.

Командир відділення 3 Державної пожежно-рятувальної частини, старший прапорщик служби цивільного захисту Віталій Андрєєв, піднявшись по трьохколінній драбині на балкон четвертого поверху будівлі, встановив штурмову драбину. Жінка, знаходячись у шоковому стані, вхопилась за неї, але не втрималася, та почала падати вниз. Віталій Вікторович, встиг вчасно зорієнтуватися, вхопив її за пояс халату та затягнув на балкон четвертого поверху, тим самим врятував жінці життя. Після того, як лікарі оглянули постраждалу та надали їй першу медичну допомогу рятувальники спільно з медичними представниками, винесли жінку та передали бригаді швидкої медичної допомоги. Постраждалу доставлено до опікового відділення Миколаївської міської лікарні №3.

О 12:15 пожежу локалізовано та 12:51 ліквідовано на площі 20 м кв., причина пожежі наразі встановлюється.

До гасіння залучалось 4 одиниці техніки та 12 осіб особового складу.

Додатково на місці працювала бригада ПАТ «Миколаївгаз», екіпаж патрульної поліції.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Миколаївській області