В Києві жінка на пішохідному переході потрапила під колеса. ВІДЕО

В Києві на вулиці Грінченка жінка потрапила під колеса «Subaru». Від удару пішохода відкинуло в інший легковик, який їхав у сусідній, зустрічній смузі руху. Потерпілу у важкому стані госпіталізували.

Телеканал ЧП.INFO