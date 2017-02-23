В Києві жінка на пішохідному переході потрапила під колеса. ВІДЕО
В Києві жінка на пішохідному переході потрапила під колеса. ВІДЕО
В Києві на вулиці Грінченка жінка потрапила під колеса «Subaru». Від удару пішохода відкинуло в інший легковик, який їхав у сусідній, зустрічній смузі руху. Потерпілу у важкому стані госпіталізували.
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