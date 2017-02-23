У Львові вночі побилися молодики. ВІДЕО
У Львові вночі побилися молодики. ВІДЕО
Близько першої години ночі копи дізналися про штовханину. До готелю під’їхали одразу бійці поліції охорони, патрульні і слідчі…
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