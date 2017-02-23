У Хмельницькому патрульні затримали нетверезого водія. ВІДЕО
У Хмельницькому патрульні затримали нетверезого водія. ВІДЕО
Чоловік сів за кермо після чарки-іншої, а п’яні за кермом тепер платять високі штрафи. Все сталося пізно ввечері у Хмельницькому. Копам повідомили, водій порушує правила. А саме – манера його їзди характерна для нетверезої людини. Патрульні перевірили інформацію…
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