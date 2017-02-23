Банда розбійників тероризувала ціле місто. ВІДЕО

Жителів міста Новомосковськ Дніпропетровської області деякий час тероризувала банда розбійників. Із зброєю на руках шестеро чоловіків не зупинялися ні перед чим: нападали на людей у їхніх же помешканнях, жорстоко били та відбирали всі цінні речі.

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Телеканал ЧП.INFO