Банда розбійників тероризувала ціле місто. ВІДЕО
Банда розбійників тероризувала ціле місто. ВІДЕО
Жителів міста Новомосковськ Дніпропетровської області деякий час тероризувала банда розбійників. Із зброєю на руках шестеро чоловіків не зупинялися ні перед чим: нападали на людей у їхніх же помешканнях, жорстоко били та відбирали всі цінні речі.
Крім того, дивіться в огляді:
Зловмисники в Одесі грабували автівки.
У Тернополі вдалося викрити групу наркоторговців.
|
23.02.2017 | 23:45
|
23.02.2017 | 23:30
|
23.02.2017 | 23:15
|
23.02.2017 | 22:45
|
23.02.2017 | 22:15
|
23.02.2017 | 21:50
|
23.02.2017 | 21:40
|
23.02.2017 | 21:15
|
23.02.2017 | 20:50
|
23.02.2017 | 20:40
|
23.02.2017 | 20:15
|
23.02.2017 | 19:30
|
23.02.2017 | 18:30
|
23.02.2017 | 16:20
|
23.02.2017 | 15:15
|
23.02.2017 | 02:02
-
- 1 з 711
- ››