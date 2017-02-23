На Херсонщині п’ятикласник впав з мосту в крижану воду. ВІДЕО
На Херсонщині п’ятикласник впав з мосту в крижану воду. ВІДЕО
Про дивовижний порятунок хлопчика у Херсонській області дивіться у випуску «Надія є!» Також у сьогоднішньому випуску :
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