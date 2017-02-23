У Раді ухвалили зміни в КПК щодо заочного правосуддя. ВІДЕО
У Раді ухвалили зміни в КПК щодо заочного правосуддя. ВІДЕО
Законопроект про заочне засудження пройшов перше читання в Раді. З першої спроби за новий документ проголосувало 233 народних депутати. На змінах до кримінального процесуального кодексу України наполягає Генпрокурор. Юрій Луценко запевняє – законопроект зможе зрушити з мертвої точки кримінальні провадження проти Януковича, Захарченко, Азарова, Пшонки та решти екс-високопосадовців - всіх причетних до розстрілів мирних активістів на Майдані.
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