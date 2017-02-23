Як минув «День Криму у Верховній Раді України». ВІДЕО

Таким чином правозахисники вкотре хочуть привернути увагу суспільства до реальної ситуації у Криму. З часом утиски українців там тільки посилюються, відбуваються політичні переслідування. А через незаконні арешти багато хто опинився і у в'язниці.

Телеканал ЧП.INFO