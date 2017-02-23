Українців відправляють за кордон у рабство. ВІДЕО

Щороку дедалі більше українців виїздять за кордон у пошуках високооплачуваної роботи. Та дехто з них потрапляє фактично у рабство. Адже можна натрапити на злочинців, які роздають обіцянки, а насправді відправляють українців в неволю. Найбільш поширеним, кажуть у Держприкордонслужбі, є трудове та сексуальне рабство.

Телеканал ЧП.INFO