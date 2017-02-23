У Сумах під час перестрілки поранили працівника поліції охорони. ВІДЕО
У Сумах під час перестрілки поранили працівника поліції охорони. ВІДЕО
Близько четвертої ранку до поліції охорони надійшов виклик. В одному з банкоматів на вулиці Харківська спрацювала сигналізація. Поліцейські кажуть, вже за хвилину були біля банкомату. І на правоохоронців там явно не чекали. Зловмисник, який обікрав банкомат, почав тікати та відкрив по поліцейським охорони вогонь.
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