У Сумах під час перестрілки поранили працівника поліції охорони. ВІДЕО

Близько четвертої ранку до поліції охорони надійшов виклик. В одному з банкоматів на вулиці Харківська спрацювала сигналізація. Поліцейські кажуть, вже за хвилину були біля банкомату. І на правоохоронців там явно не чекали. Зловмисник, який обікрав банкомат, почав тікати та відкрив по поліцейським охорони вогонь.

Телеканал ЧП.INFO