«Групи смерті»: омбудсмен закликала Нацполіцію не розголошувати прізвища дітей. ВІДЕО
«Групи смерті»: омбудсмен закликала Нацполіцію не розголошувати прізвища дітей. ВІДЕО
Тема небезпечних для дітей груп у соцмережах не вщухає. У Національні поліції України навіть відслідкували всіх дітей з України, які сидять у «групах смерті». І увага - опублікували в Інтернеті список їхніх прізвищ та імен. Робити це поліцейські не мали права, - певна Уповноважена Верховної Ради з прав людини. Адже це може нашкодити дитині. З цього приводу Валерія Лутковська звернулася до голови Нацполіції.
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