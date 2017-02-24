«Групи смерті»: омбудсмен закликала Нацполіцію не розголошувати прізвища дітей. ВІДЕО

Тема небезпечних для дітей груп у соцмережах не вщухає. У Національні поліції України навіть відслідкували всіх дітей з України, які сидять у «групах смерті». І увага - опублікували в Інтернеті список їхніх прізвищ та імен. Робити це поліцейські не мали права, - певна Уповноважена Верховної Ради з прав людини. Адже це може нашкодити дитині. З цього приводу Валерія Лутковська звернулася до голови Нацполіції.

Телеканал ЧП.INFO