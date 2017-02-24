Київська поліція встановлює особу вбитого чоловіка. ВІДЕО

Київська поліція встановлює особу вбитого чоловіка. ВІДЕО

09:00 24.02.2017

Потерпілого із ножовими пораненнями виявив перехожий вранці 17 лютого на вул. Олевській. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група.

На місці події правоохоронці не знайшли жодних документів та особистих речей, які б допомогли встановити його особу. У списках осіб, які розшукуються, він не значиться. На тілі чоловіка виявили численні колото-різані ножові поранення, а також шрам від операції.

Чоловіку на вигляд 40-45 років, був одягнений у чорну куртку з хутряним коміром, чорні черевики, тільник (біло-синя смужка), спортивну кофту білого кольору (рукав, комірець – чорні, капюшон – чорний із трьома білими смужками) та двоє спортивних штанів.

Правоохоронці належним чином зафіксували подію, зібрали речові докази та провели ряд оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення особи вбитого та розкриття цього злочину. Однак особа поки що не встановлена.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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