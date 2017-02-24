Київська поліція встановлює особу вбитого чоловіка. ВІДЕО
Київська поліція встановлює особу вбитого чоловіка. ВІДЕО
Потерпілого із ножовими пораненнями виявив перехожий вранці 17 лютого на вул. Олевській. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група.
На місці події правоохоронці не знайшли жодних документів та особистих речей, які б допомогли встановити його особу. У списках осіб, які розшукуються, він не значиться. На тілі чоловіка виявили численні колото-різані ножові поранення, а також шрам від операції.
Чоловіку на вигляд 40-45 років, був одягнений у чорну куртку з хутряним коміром, чорні черевики, тільник (біло-синя смужка), спортивну кофту білого кольору (рукав, комірець – чорні, капюшон – чорний із трьома білими смужками) та двоє спортивних штанів.
Правоохоронці належним чином зафіксували подію, зібрали речові докази та провели ряд оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення особи вбитого та розкриття цього злочину. Однак особа поки що не встановлена.
Слідчим відділом Святошинського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
За матеріалами ВК ГУНП у Києві
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