Київська поліція розкрила навмисне вбивство 36-річної жінки. ВІДЕО

Київська поліція розкрила навмисне вбивство 36-річної жінки. ВІДЕО

09:20 24.02.2017

Жінка померла від чисельних ножових поранень. За вчинення тяжкого злочину викрили раніше судимого чоловіка.

Мертву жінку у квартирі на вул. Петропавлівській виявила її знайома, яка й зателефонувала до поліції. За викликом виїхала слідчо-оперативна група Подільського управління поліції та оперативні працівники.

«Встановлено, що померла – 36-річна власниця помешкання, раніше судима за збереження наркотиків та утримання притону. За висновком судово-медичної експертизи, її смерть настала від чисельних (близько 40) колото-різаних поранень», - розповів начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко.

Відомості про подію зареєстрували та відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Поліцейські провели огляд місця події, вилучені речові докази направили на експертне дослідження та розпочали розшук зловмисника.

За два тижні ретельно проведених оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили: до скоєння тяжкого злочину може бути причетним знайомий потерпілої – 32-річний киянин, раніше судимий за грабіж.

Зібравши достатню доказову базу, поліцейські доставили чоловіка до управління. Розуміючи, що викритий, зловмисник зізнався у скоєному та розповів, як усе сталося.

«За словами затриманого, він допомагав жінці розповсюджувати «ширку», за що мав певний відсоток. Того дня «начальниця» згадала йому про борг, він обурився, що і так мало отримує за свої послуги. Сварка через наркотики та гроші закінчилася трагічно: чоловік схопив ніж і вбив жінку. Після обшукав помешкання, грошей не знайшов, а тому забрав лише мобільний телефон, який згодом здав у ломбард», - зазначив Владислав Іщенко.

Киянину оголошено підозру у скоєнні умисного вбивство. За поданням слідчих судом його арештовано. За вчинене йому загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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