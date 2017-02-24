Вбивство літнього чоловіка оперативно розкрила одеська поліція. ВІДЕО

Вбивство літнього чоловіка оперативно розкрила одеська поліція. ВІДЕО

10:40 24.02.2017

Повідомлення про те, що у підвальному приміщенні одного з будинків по вул. Богдана Хмельницького з тілесними ушкодженнями виявлено тіло 71-річного одесита надійшло до Хмельницького відділення поліції м. Одеси. Одразу ж на місце події виїхала слідчо-оперативна група, а вже ввечері того ж дня вбивця був затриманий поліцейськими.

В ході розкриття даного злочину поліцейські крок за кроком відтворили останні години життя загиблого та встановили, що тілесні ушкодження він отримав під час сварки та бійки з невідомим.

У результати професійних дій правоохоронців вже за кілька годин особа зловмисника була встановлена. Ним виявився раніше засуджений 41-річний громадянин однієї з країн пострадянського простору без постійного місця мешкання та роду занять. Встановлено, що нещодавно він  звільнився з місць позбавлення волі відповідно до вимог т.зв. «Закону Савченко». Нагадаємо, що згідно даного закону один день попереднього ув'язнення зараховується за два дні позбавлення волі. Тому багато зловмисників звільнилися значно раніше, ніж завершився призначений судом строк.

Чоловік зізнався, що між ним та вбитим раптово виникла сварка, в ході якої він розкладним ножем завдав йому удар в область шиї, після чого ще й побив літнього чоловіка. У результаті від отриманих тілесних ушкоджень одесит помер на місці.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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