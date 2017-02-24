У мережі з’явилося нове відео смертельної аварії у Києві. ВІДЕО
У мережі з’явилося нове відео смертельної аварії у Києві. ВІДЕО
Аварія на проспекті Глушкова сталася 21 листопада. Достеменно було відомо, що Рено врізався у ДЕУ, прямо у водійські дверцята.
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