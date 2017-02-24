У Києві патрульні затримали і закували суддю у кайданки. ВІДЕО

У Києві патрульні затримали і закували суддю у кайданки. ВІДЕО

20:40 24.02.2017

На суддю Солом’янського районного суду міста Києва патрульні одягли кайданки та посадили в автомобіль. У поліції опублікували фрагменти відео з нагрудної камери копів. За версією правоохоронців, суддя на авто зупинилася посеред вузької вулиці та перекрила дорогу іншим водіям. Патрульні попросили перепаркувати іномарку, однак жінка ніяк не реагувала. Виник конфлікт. І тільки, коли приїхала сама голова суду, поліцейські ймовірну порушницю ПДР відпустили. А вона ж написала заяву до Національної поліції України та зняла побої. Зараз поліцейським загрожує кримінальна відповідальність. 

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