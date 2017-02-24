У Національному цирку не пустили до залу дитину у візку. ВІДЕО
У Національному цирку не пустили до залу дитину у візку. ВІДЕО
Охорона цирку відмовила мамі та бабусі дівчинки провезти дитину в глядацький зал. Сказали, мовляв візок лишайте в гардеробі, а дитину несіть через вхід на другому поверсі.
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