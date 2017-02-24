У Дніпрі внаслідок ДТП загинув пасажир. ВІДЕО
У Дніпрі внаслідок ДТП загинув пасажир. ВІДЕО
Північ. У Дніпрі проспектом Пушкіна рухається автомобіль «Мазда». У ньому перебуває двоє людей – власне, керманич та його пасажир. Як згодом пояснили поліцейські, водій їхав умисно перевищуючи швидкість.
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