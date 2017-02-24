У Кривому Розі затонув рибалка. ВІДЕО
У Кривому Розі затонув рибалка. ВІДЕО
У Металургічному районі Кривого Рогу на лід вийшов чоловік. Від самого ранку рибалив, аж раптом, близько другої години дня лід почав тріщати і вже за мить чоловік опинився під водою. Це все на власні очі бачив ще один рибалка. Чоловік, ні хвилини не вагаючись, кинувся на допомогу. Шугонув у воду та спроба врятувати людину закінчилася тим, що у крижаній воді бовталося вже двоє.
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