У Львові продавали провокативний посібник англійської мови. ВІДЕО

Львів’янин Микола Сирота написав на своїй сторінці у Facebook про дивний посібник з англійської мови. Редактор книжки переклав словосполучення ukrainian farmer, як хохол. І навіть навів образливі приклади вживання його у реченнях.

І не лише це. Також в огляді соцмереж дивіться.

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