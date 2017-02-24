У Львові продавали провокативний посібник англійської мови. ВІДЕО
У Львові продавали провокативний посібник англійської мови. ВІДЕО
Львів’янин Микола Сирота написав на своїй сторінці у Facebook про дивний посібник з англійської мови. Редактор книжки переклав словосполучення ukrainian farmer, як хохол. І навіть навів образливі приклади вживання його у реченнях.
І не лише це. Також в огляді соцмереж дивіться.
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