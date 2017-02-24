Подробиці зникнення народного депутата. ВІДЕО
Подробиці зникнення народного депутата. ВІДЕО
Гучне зникнення і не менш гучна, але ще й заплутана, післямова. В інформаційному просторі цілий четвер гаряча новина - нардепа Олексія Гончаренка викрали….
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