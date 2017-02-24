У 2016 році в Україні сталося 74 тисяч пожеж. ВІДЕО
У 2016 році в Україні сталося 74 тисяч пожеж. ВІДЕО
Про рік роботи відзвітували в Державній службі з Надзвичайних ситуацій. Кажуть рік був важкий, завдання, які ставили перед службою складні, однак рятувальники вважають, що впорались.
|
24.02.2017 | 23:45
|
24.02.2017 | 23:15
|
24.02.2017 | 22:45
|
24.02.2017 | 22:15
|
24.02.2017 | 21:45
|
24.02.2017 | 21:15
|
24.02.2017 | 20:50
|
24.02.2017 | 20:40
|
24.02.2017 | 20:20
|
24.02.2017 | 18:30
|
24.02.2017 | 10:40
|
24.02.2017 | 09:20
|
24.02.2017 | 09:00
|
24.02.2017 | 07:40
|
24.02.2017 | 06:36
|
24.02.2017 | 06:02
-
- 1 з 712
- ››