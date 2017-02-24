Україна недостатньо захищає права ЛГБТ - правозахисники. ВІДЕО
Україна недостатньо захищає права ЛГБТ - правозахисники. ВІДЕО
За дотриманням прав людей, у тому числі, представників ЛГБТ спільноти, має стежити держава. І Україна два роки тому на себе взяла такий обов’язок. Уряд схвалив план дій у сфері прав людини, зокрема, зголосився захищати інтереси: геїв, лесбійок, трансгендерів. До наступного року має остаточно виконати план. Однак, зараз, наголошують правозахисники, - його реалізовують надто повільно.
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