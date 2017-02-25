Юних вбивць власної матері взято під варту на Закарпатті. ВІДЕО

Юних вбивць власної матері взято під варту на Закарпатті. ВІДЕО

21:00 25.02.2017

Як уже повідомлялося 20 лютого спільними зусиллями слідчих та оперативників Хустського відділу поліції спільно з слідчим управлінням ГУНП та рятувальників оперативно розкрито вбивство 42-річної хустянки.

Правоохоронці встановили, що 15-річна дівчина та її 18-річний брат 19 лютого в 3 годині ночі вбили матір, загорнули її в покривало та майже три кілометри несли до річки на окраїні Хуста.

Як розповів старший слідчий, який займається даним кримінальним провадженням, Володимир Белов, 19 лютого до правоохоронців звернувся хустянин та повідомив про зникнення своєї дружини. Чоловік повернувся з роботи і його насторожив той факт, що жінки немає вдома у вихідний день. Поліція виявила в квартирі сліди, які могли свідчити про скоєння злочину. Крім цього, як повідомив Володимир Белов, двоє неповнолітніх дітей зниклої жінки поводилися підозріло. Обох запросили у відділ поліції, де брат і сестра розповіли, що вбили матір. Вони пояснили свої дії тим, що вона погрожувала заявити в правоохоронні органи про ряд злочинів, які вони вчинили.

Сусіди родини, в якій трапилася трагедія запевняють, що зовнішніх ознак неблагополучності у родини не помічали. Навпаки, вважали, що сім’я дуже хороша, діти віталися в під’їзді, були вічливими.

Класна керівник школи, де навчалася 15-річна дочка потерпілої, Ярослава Уйгелі розповідає: «У мене враження про неї хороше, як про ученицю. В 5-го класу я керівник і не мала з нею якихось проблем. Спокійна дівчина, ні з ким у класі не конфліктувала. Вчилася в міру своїх можливостей».

Наразі щодо дітей обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 20 квітні 2017 року. Обоє будуть направлені на судово-психіатричну експертизу. Слідство в даній справі триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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