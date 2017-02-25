У Кривому Розі перехожий відібрав гранату у п’яного хулигана. ВІДЕО

36-річний чоловік під час конфлікту з таксистом висмикнув з гранати чеку та почав погрожувати всіх підірвати. Випадковий перехожий вчасно зорієнтувався та відібрав у зловмисника небезпечний предмет.

Свідки події одразу зателефонували до поліції. На місце конфлікту негайно направилися працівники поліції, у тому числі співробітники вибухотехнічної служби. Вони оглянули боєприпас та встановили, що чоловік погрожував бойовою ручною гранатою РГД-5, яка становила реальну загрозу громадянам. Вибухотехніки тут же на місці події її знешкодили – від’єднали запал від корпусу.

Подія сталася біля одного з супермаркетів на проспекті Миру м. Кривий Ріг.

Правоохоронцям вдалось встановити всі обставини події. З’ясувалося, що конфлікт виник між водієм таксі та пасажиром, якого не задовольнила ціна за послугу перевізника. Незадоволений клієнт дістав з кишені гранату та почав погрожувати нею водію. Між ними виникла бійка, яку помітили перехожі громадяни. Один з них відібрав у зловмисника гранату, затиснув її у своїх руках та перемотав ізолентою, щоб попередити вибух. Дочекавшись приїзду поліцейських, небайдужий чоловік передав боєприпас правоохоронцям.

36-річний зловмисник був затриманий та доставлений до Саксаганського відділення поліції для з’ясування всіх обставин події. Чоловік знаходився у стані алкогольного сп’яніння та пояснити наявність у нього гранати не зміг.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області