Київська поліція розкрила резонансне вбивство жінки. ВІДЕО
Київська поліція розкрила резонансне вбивство жінки. ВІДЕО
Майже місяць знадобилося поліцейським, щоби затримати трьох місцевих мешканців: чоловіків обґрунтовано підозрюють у вбивстві жінки, тіло якої виявили 18 січня на вулиці Декабристів.
Тоді до чергової частини Дарницького управління поліції зателефонувала жінка та повідомила, що на вулиці Декабристів виявила мертву жінку з розбитою головою. З’ясувалося, що правоохоронців викликала сусідка, яка вийшла на прогулянку із собакою.
Як повідомив начальник Дарницького управління поліції Сергій Чернишов, на місці події слідчо-оперативна група виявила жінку із травмами голови. Поруч із нею була сумочка та розбита пляшка з під пива.
- Ми відразу розпочали пошуки та згодом затримали трьох чоловіків, які обґрунтовано підозрюються у вбивстві жінки. Це 27-річні місцеві наркозалежні молодики, які раніше були судимі за майнові злочини та злочини, пов’язані із незаконним обігом наркотиків. Затримали зловмисників за місцем проживання. У ході обшуку їхніх квартир ми виявили чимало викрадених речей, - зазначив Сергій Володимирович.
Правоохоронці з’ясували: молодики помітили на вулиці жінку та почали до неї чіплятися, а потім взяли металеву трубу та почали її бити. Коли потерпіла втратила свідомість, зняли з неї золоті прикраси та пішли додому. Наступного дня ювелірні вироби здали в ломбард.
Молодики зізналися, що скоювали крадіжки з автомобілів.
Зловмисників затримали, поліцейські перевіряють їх причетність до аналогічних злочинів на території міста Києва.
Слідчим відділом управління поліції в Дарницькому районі ведеться досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 (Вбивство) та ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
За матеріалами ВК ГУНП у Києві
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