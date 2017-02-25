Київська поліція розкрила резонансне вбивство жінки. ВІДЕО

Майже місяць знадобилося поліцейським, щоби затримати трьох місцевих мешканців: чоловіків обґрунтовано підозрюють у вбивстві жінки, тіло якої виявили 18 січня на вулиці Декабристів.

Тоді до чергової частини Дарницького управління поліції зателефонувала жінка та повідомила, що на вулиці Декабристів виявила мертву жінку з розбитою головою. З’ясувалося, що правоохоронців викликала сусідка, яка вийшла на прогулянку із собакою.

Як повідомив начальник Дарницького управління поліції Сергій Чернишов, на місці події слідчо-оперативна група виявила жінку із травмами голови. Поруч із нею була сумочка та розбита пляшка з під пива.

- Ми відразу розпочали пошуки та згодом затримали трьох чоловіків, які обґрунтовано підозрюються у вбивстві жінки. Це 27-річні місцеві наркозалежні молодики, які раніше були судимі за майнові злочини та злочини, пов’язані із незаконним обігом наркотиків. Затримали зловмисників за місцем проживання. У ході обшуку їхніх квартир ми виявили чимало викрадених речей, - зазначив Сергій Володимирович.

Правоохоронці з’ясували: молодики помітили на вулиці жінку та почали до неї чіплятися, а потім взяли металеву трубу та почали її бити. Коли потерпіла втратила свідомість, зняли з неї золоті прикраси та пішли додому. Наступного дня ювелірні вироби здали в ломбард.

Молодики зізналися, що скоювали крадіжки з автомобілів.

Зловмисників затримали, поліцейські перевіряють їх причетність до аналогічних злочинів на території міста Києва.

Слідчим відділом управління поліції в Дарницькому районі ведеться досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 (Вбивство) та ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві