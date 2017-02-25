У Києві хворий підозрюваний в СІЗО більше трьох років не міг отримати гідну медичну допомогу. ВІДЕО
У Києві хворий підозрюваний в СІЗО більше трьох років не міг отримати гідну медичну допомогу. ВІДЕО
Чи то недосконала судова система, чи то якесь незрозуміле небажання учасників процесу довести його до логічного завершення – слухання можуть тягнутися роками. Люди так само роками можуть сидіти у слідчих ізоляторах.
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