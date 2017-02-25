В Україні хочуть заборонити «Вконтакте» та «Одноклассники». ВІДЕО
В Україні хочуть заборонити «Вконтакте» та «Одноклассники». ВІДЕО
Йти до переможного кінця в інформаційній війні та протистояти антиукраїнській пропаганді… по новому пропонують у Міністерстві внутрішніх справ. Хочуть в Україні заборонити російські соціальні мережі «Вконтакте» та «Одноклассники». Ініціатива МВС викликала неоднозначну реакцію. Дехто певен, що заборона ніяк не допоможе протистояти російській пропаганді. Тим часом, експерти кажуть, - приймати таке рішення МВС та навіть депутати не можуть. Це питання має вирішувати суд.
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