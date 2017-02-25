На Дніпропетровщині авто журналіста розтрощили сокирою. ВІДЕО

Ще один зухвалий злочин проти журналіста. Сокирою розбили авто головному редактору видання у Нікополі, що на Дніпропетровщині. Національна спілка журналістів офіційно звернулася до поліції. Вимагають розібратися, провести ретельне розслідування.

Телеканал ЧП.INFO