На Дніпропетровщині авто журналіста розтрощили сокирою. ВІДЕО
На Дніпропетровщині авто журналіста розтрощили сокирою. ВІДЕО
Ще один зухвалий злочин проти журналіста. Сокирою розбили авто головному редактору видання у Нікополі, що на Дніпропетровщині. Національна спілка журналістів офіційно звернулася до поліції. Вимагають розібратися, провести ретельне розслідування.
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