Тяжко поранений на Сумщині поліцейський потребує нашої допомоги. ВІДЕО

Днями під час затримання озброєного злочинця сорокарічний сержант поліції охорони Віктор Ігнатенко отримав поранення в обличчя, ще одна куля застрягла між 2-м та 3-м міжреберрям.

Для надання невідкладної допомоги гелікоптер МНС вже доставив пораненого до центрального госпіталю Міністерства оборони.

«Працівник поліції без перебільшення здійснив героїчний вчинок. Ризикуючи власним життям, пішов на кулі, аби затримати й роззброїти небезпечного злочинця, - говорить т.в.о.начальника ГУНП в Сумській області Олег Григоров. – Зараз стан його здоров‘я залишається тяжким. Особовий склад поліції Сумщини збирає кошти на лікування колеги. І розраховує на допомогу небайдужих громадян».

Всі громадяни та підприємці, які мають бажання надати допомогу пораненому сержанту поліції Віктору Ігнатенку, можуть перерахувати кошти на наступні реквізити:

Філія Сумське обласне управління АТ Ощадбанк м. Суми

КОД 337568

ЄДРПО 09337356

спеціальний картковий рахунок 2625 0500 9032 00

Ідент. номер: 2786908573

Отримувач: Ігнатенко Віктор Володимирович

Правоохоронці Сумщини заздалегідь вдячні всім небайдужим за допомогу.