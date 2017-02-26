Тяжко поранений на Сумщині поліцейський потребує нашої допомоги. ВІДЕО
Тяжко поранений на Сумщині поліцейський потребує нашої допомоги. ВІДЕО
Днями під час затримання озброєного злочинця сорокарічний сержант поліції охорони Віктор Ігнатенко отримав поранення в обличчя, ще одна куля застрягла між 2-м та 3-м міжреберрям.
Для надання невідкладної допомоги гелікоптер МНС вже доставив пораненого до центрального госпіталю Міністерства оборони.
«Працівник поліції без перебільшення здійснив героїчний вчинок. Ризикуючи власним життям, пішов на кулі, аби затримати й роззброїти небезпечного злочинця, - говорить т.в.о.начальника ГУНП в Сумській області Олег Григоров. – Зараз стан його здоров‘я залишається тяжким. Особовий склад поліції Сумщини збирає кошти на лікування колеги. І розраховує на допомогу небайдужих громадян».
Всі громадяни та підприємці, які мають бажання надати допомогу пораненому сержанту поліції Віктору Ігнатенку, можуть перерахувати кошти на наступні реквізити:
Філія Сумське обласне управління АТ Ощадбанк м. Суми
КОД 337568
ЄДРПО 09337356
спеціальний картковий рахунок 2625 0500 9032 00
Ідент. номер: 2786908573
Отримувач: Ігнатенко Віктор Володимирович
Правоохоронці Сумщини заздалегідь вдячні всім небайдужим за допомогу.
|
26.02.2017 | 22:30
|
26.02.2017 | 21:30
|
26.02.2017 | 21:00
|
26.02.2017 | 20:30
|
26.02.2017 | 19:30
|
26.02.2017 | 19:00
|
26.02.2017 | 16:00
|
25.02.2017 | 22:30
|
25.02.2017 | 22:00
|
25.02.2017 | 21:30
|
25.02.2017 | 21:00
|
25.02.2017 | 20:30
|
25.02.2017 | 20:00
|
25.02.2017 | 19:30
|
25.02.2017 | 19:00
|
25.02.2017 | 16:00
-
- 1 з 713
- ››