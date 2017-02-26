39 людей вбито та 37 – поранено зареєстрованою зброєю – статистика МВС. ВІДЕО

У 2015 році зброєю володіли 826 тисяч 41 людина. Тобто, на 9 відсотків менше ніж нині. Та найбільш кричущі дані - це людські жертви від цієї самої зброї, про які пише на своїй сторінці у Фейсбук, спікер Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко. А що, коли такої зброї стане ще більше?! Виникає цілком закономірне питання – чи вплине ріст кількості зареєстрованої зброї в руках українців на криміногенну ситуацію в країні загалом?!

Телеканал ЧП.INFO