Викликати поліцейських охорони можна за допомогою «тривожної кнопки». ВІДЕО

Викликати поліцейських охорони можна за допомогою «тривожної кнопки». ВІДЕО

22:30 26.02.2017

На сьогодні в Україні десятки тисяч об’єктів обладнанні тривожною кнопкою для миттєвого виклику поліції охорони. Та мало, хто знає, що скористатися нею можуть не лише, власне, співробітники аптек, магазинчиків, чи АЗС, які охороняються. Пам’ятайте, якщо вам з певних причин терміново потрібна допомога правоохоронців – здійснити виклик можна у будь-якому закладі, де є відповідна наліпка з написом «терміновий виклик поліції». Звертайтесь до закладу, нехай натиснуть кнопку. І вже за декілька хвилин на місце прибуде група швидкого реагування поліції охорони.

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