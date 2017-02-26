Патрульних поліцейських навчають контраварійному водінню. ВІДЕО
Патрульних поліцейських навчають контраварійному водінню. ВІДЕО
ДТП за участі поліцейських давно вже нікого не дивують, швидше викликають сумну посмішку. А про звалища нібито побитих правоохоронцями службових автомобілів взагалі ходять легенди. Та диму, як то кажуть, без вогню не буває. У поліцію набрали багато новачків, декому з них сама робота у цій сфері була в новинку, не те що навики погоні на автівці. Та, здається, у Департаменті патрульної поліції знайшли вирішення. Ним став спеціальний курс контраварійного водіння.
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