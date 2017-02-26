Патрульних поліцейських навчають контраварійному водінню. ВІДЕО

Патрульних поліцейських навчають контраварійному водінню. ВІДЕО

19:30 26.02.2017

ДТП за участі поліцейських давно вже нікого не дивують, швидше викликають сумну посмішку. А про звалища нібито побитих правоохоронцями службових автомобілів взагалі ходять легенди. Та диму, як то кажуть, без вогню не буває. У поліцію набрали багато новачків, декому з них сама робота у цій сфері була в новинку, не те що навики погоні на автівці. Та, здається, у Департаменті патрульної поліції знайшли вирішення. Ним став спеціальний курс контраварійного водіння.

Телеканал ЧП.INFO

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Викликати поліцейських охорони можна за допомогою «тривожної кнопки». ВІДЕО
Викликати поліцейських охорони можна за допомогою «тривожної кнопки». ВІДЕО
26.02.2017 | 22:30
У Національному цирку не пустили до залу дитину у візку. ВІДЕО
У Національному цирку не пустили до залу дитину у візку. ВІДЕО
26.02.2017 | 21:30
Тяжко поранений на Сумщині поліцейський потребує нашої допомоги. ВІДЕО
Тяжко поранений на Сумщині поліцейський потребує нашої допомоги. ВІДЕО
26.02.2017 | 21:00
39 людей вбито та 37 – поранено зареєстрованою зброєю – статистика МВС. ВІДЕО
39 людей вбито та 37 – поранено зареєстрованою зброєю – статистика МВС. ВІДЕО
26.02.2017 | 20:30
Патрульних поліцейських навчають контраварійному водінню. ВІДЕО
Патрульних поліцейських навчають контраварійному водінню. ВІДЕО
26.02.2017 | 19:30
У Хмельницькому затримали шахраїв, як «знімали порчу» по всій Україні. ВІДЕО
У Хмельницькому затримали шахраїв, як «знімали порчу» по всій Україні. ВІДЕО
26.02.2017 | 19:00
Декомунізацію свят потрібно провести якнайшвидше, - інститут Нацпам'яті
Декомунізацію свят потрібно провести якнайшвидше, - інститут Нацпам'яті
26.02.2017 | 16:00
В Україні хочуть заборонити «Вконтакте» та «Одноклассники». ВІДЕО
В Україні хочуть заборонити «Вконтакте» та «Одноклассники». ВІДЕО
25.02.2017 | 22:30
Київська поліція розкрила резонансне вбивство жінки. ВІДЕО
Київська поліція розкрила резонансне вбивство жінки. ВІДЕО
25.02.2017 | 22:00
У Києві хворий підозрюваний в СІЗО більше трьох років не міг отримати гідну медичну допомогу. ВІДЕО
У Києві хворий підозрюваний в СІЗО більше трьох років не міг отримати гідну медичну допомогу. ВІДЕО
25.02.2017 | 21:30
Юних вбивць власної матері взято під варту на Закарпатті. ВІДЕО
Юних вбивць власної матері взято під варту на Закарпатті. ВІДЕО
25.02.2017 | 21:00
В Києві побили фотографа. ВІДЕО
В Києві побили фотографа. ВІДЕО
25.02.2017 | 20:30
У Кривому Розі перехожий відібрав гранату у п’яного хулигана. ВІДЕО
У Кривому Розі перехожий відібрав гранату у п’яного хулигана. ВІДЕО
25.02.2017 | 20:00
На Дніпропетровщині авто журналіста розтрощили сокирою. ВІДЕО
На Дніпропетровщині авто журналіста розтрощили сокирою. ВІДЕО
25.02.2017 | 19:30
Факт трагічної загибелі дитини розслідує поліція Харківщини. ВІДЕО
Факт трагічної загибелі дитини розслідує поліція Харківщини. ВІДЕО
25.02.2017 | 19:00
Ветераны АТО начали третий этап блокады Донбасса. ВИДЕО
Ветераны АТО начали третий этап блокады Донбасса. ВИДЕО
25.02.2017 | 16:00

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Авдіївка як дзеркало ефективності українського інформаційного фронту
22.02.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Визнати Донбас окупованим – означає наблизитись до війни з Росією
21.02.2017
Тетяна Заровна
Журналістка, вимушена переселенка з Донецька
Кому выгодна блокада Донбасса?
13.02.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи підтримуєте ви ініціативу заступника міністра МВС Зоряна Шкіряка заборонити в Україні російські соцмережі «Вконтакте» та «Одноклассники»?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.