У Львові 30 пожежних та 5 машин гасили пожежу у павільйоні. ВІДЕО

О 08:23 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в літньому одноповерховому майданчику, пристосованому до роботи в зимовий період, закладу громадського харчування у м. Львові на просп. Свободи, 16.

На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи державних пожежно-рятувальних частин № 1, 3 міста Львова, частини спеціальної пожежної техніки Загону технічної служби та навчальну пожежно-рятувальну частину ЛДУ БЖД.

За 4 хвилини вогнеборці прибули до місця виклику.

Пожежа спричинила сильне задимлення, тому рятувальники ліквідовували займання в аратах захисту органів дихання.

Пожежу локалізували о 08:40 і ліквідували о 08:55 у складі 4-х ланок газодимозахисної служби.

Вогнем знищено меблі та дерев’яні конструкції майданчика на площі 100 кв.м. Окрім цього, пошкоджено дерев’яні конструкції майданчика на площі 30 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 30 рятувальників та 5 одиниць спецтехніки.

Причина виникнення займання встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області