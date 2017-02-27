У Житомирі двоє людей загинули під час пожежі у будинку. ВІДЕО

У Житомирі двоє людей загинули під час пожежі у будинку. ВІДЕО

10:20 27.02.2017

О 06:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир житлового будинку на 5 господарів у м. Житомир. Про це рятувальників сповістив чоловік, який проживає в сусідній оселі. Вранці він повертався додому з роботи і побачив дим, що виходив з-під даху оселі.

На момент прибуття вогнеборців полум’ям був частково охоплений дах помешкання. Через сильну задимленість їм довелося застосовувати апарати на стиснутому повітрі для захисту органів дихання. Провівши розвідку, в одній із кімнат сусідньої квартири вони виявили 80-річну жінку в напівпритомну стані. Вона незряча і самотужки не могла вийти із задимленої оселі. Коли рятувальники виводили її на свіже повітря, вона сповістила їх про те, що в іншій частині будинку може знаходитись її син та невістка.

Під час огляду сусідньої оселі припущення врятованої підтвердилися. Біля вхідних дверей помешкання, на підлозі, бійці ДСНС виявили тіло 58-річного власника житла без ознак життя. Ймовірно він намагався залишити дім, але йому це так і не вдалося. Трохи згодом рятувальники виявили у дальній житловій кімнаті, на ліжку, його загиблу 56-річну дружину.

Силами бійців ДСНС о 06:27 пожежу вдалося локалізувати та о 07:30 – ліквідувати. Вогнем знищено 15 кв. м. даху та речі домашнього вжитку у коридорі та кухні на площі 20 кв. м. До того ж, вогнеборцям вдалося запобігти перекидання полум’я на сусідні будівлі, що розташовані впритул одна до одної.

Загалом до ліквідації надзвичайної події залучалось 14 чоловік особового складу рятувальників та 3 одиниці пожежної техніки.

Наразі остаточні обставини пожежі встановлюють фахівці.

За матеріалами ДСНС у Житомирській області

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