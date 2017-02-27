СБУ ліквідувала канал телефонного зв’язку, контрольований з РФ. ВІДЕО
СБУ ліквідувала канал телефонного зв’язку, контрольований з РФ. ВІДЕО
Неконтрольований канал міжнародного телефонного зв’язку, яким віддалено керували з Росії, ліквідувала у Сумах Служба безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією.
Четверо сумчан через Інтернет за допомогою IP-телефонії отримували російський трафік в обхід міжнародних центрів комутації. Потім трафік оброблявся спеціалізованим програмно-апаратним телекомунікаційним комплексом та під виглядом місцевих телефонних розмов направлявся у мережі українських операторів мобільного зв’язку. У такий спосіб здійснювався телефонний зв'язок, у тому числі й з абонентами, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу.
Кошти на оренду приміщень, а також винагороду за свою незаконну діяльність зловмисники одержували у вигляді електронних переказів від російської фірми.
Під час обшуків в офісах та місцях мешкання зловмисників правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, «сім-банк», безпровідні модеми та півтори сотні карток українських операторів стільникового зв’язку. Загальна вартість вилученого обладнання становить понад півмільйона гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в мережу електрозв’язку) Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії із встановлення всіх причетних до протиправної діяльності. Також вивчається можливий зв’язок зловмисників з російськими спецслужбами.
За матеріалами прес-центру СБУ
Неконтрольований канал міжнародного телефонного зв’язку, яким віддалено керували з Росії, ліквідувала у Сумах Служба безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією.
Четверо сумчан через Інтернет за допомогою IP-телефонії отримували російський трафік в обхід міжнародних центрів комутації. Потім трафік оброблявся спеціалізованим програмно-апаратним телекомунікаційним комплексом та під виглядом місцевих телефонних розмов направлявся у мережі українських операторів мобільного зв’язку. У такий спосіб здійснювався телефонний зв'язок, у тому числі й з абонентами, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу.
Кошти на оренду приміщень, а також винагороду за свою незаконну діяльність зловмисники одержували у вигляді електронних переказів від російської фірми.
Під час обшуків в офісах та місцях мешкання зловмисників правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, «сім-банк», безпровідні модеми та півтори сотні карток українських операторів стільникового зв’язку. Загальна вартість вилученого обладнання становить понад півмільйона гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в мережу електрозв’язку) Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії із встановлення всіх причетних до протиправної діяльності. Також вивчається можливий зв’язок зловмисників з російськими спецслужбами.
- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/2824#sthash.DQphsWr8.dpuf
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