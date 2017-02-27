Три автомобілі не розминулися на Столичному шосе у Києві. Є травмовані. ВІДЕО
Три автомобілі не розминулися на Столичному шосе у Києві. Є травмовані. ВІДЕО
Перевищення швидкості і, як наслідок, недотримання дистанції. Такі попередні причини аварії на Столичному шосе у Києві, називають патрульні. Там зіштовхнулись «Infiniti» та «Chevrolet», остання зачепила ще й «Cadillac»
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