Три автомобілі не розминулися на Столичному шосе у Києві. Є травмовані. ВІДЕО

Три автомобілі не розминулися на Столичному шосе у Києві. Є травмовані. ВІДЕО

20:15 27.02.2017

Перевищення швидкості і, як наслідок, недотримання дистанції. Такі попередні причини аварії на Столичному шосе у Києві, називають патрульні. Там зіштовхнулись «Infiniti» та «Chevrolet», остання зачепила ще й «Cadillac»

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