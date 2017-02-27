У Маріуполі патрульні потрапили у ДТП. ВІДЕО
У Маріуполі патрульні потрапили у ДТП. ВІДЕО
У Маріуполі на перехресті автомобіль патрульної поліції зіштовхнувся з «Chevrolet». Від удару той влетів у контейнер зі сміттям. За попередньою інформацією, - у легковика «Chevrolet» була перешкода праворуч, він мав пропустити авто патрульних.
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