У Маріуполі патрульні потрапили у ДТП. ВІДЕО

У Маріуполі на перехресті автомобіль патрульної поліції зіштовхнувся з «Chevrolet». Від удару той влетів у контейнер зі сміттям. За попередньою інформацією, - у легковика «Chevrolet» була перешкода праворуч, він мав пропустити авто патрульних.

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