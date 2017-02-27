У Сумській області із колодязя рятувальники діставали жінку. ВІДЕО

Його глибина аж 10 метрів. Це приблизно третій поверх, уявіть, до яких наслідків може призвести падіння з такої висоти. Травмуватися можна добряче. Скільки б бідолашна пробула внизу невідомо, якби її не почув випадковий перехожий, він то і набрав номер рятувальників.

І не лише це в огляді надзвичайних подій:

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Телеканал ЧП.INFO