Хірург із Академії сухопутних військ вимагав 1 000 доларів. ВІДЕО

Хірург із Академії сухопутних військ вимагав 1 000 доларів. ВІДЕО

21:40 27.02.2017

Благородну професію лікаря заплямував працівник медичної служби Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Тамтешній хірург, який встиг уже отримати кандидата медичних наук, скрупульозно виконував клятву Гіппократа – допомагав кожному і буквально в усьому. Біда тільки, що не завжди по закону, і, звісно ж, не за просто так.

І не лише це. Також в огляді хабар.news дивіться:

Оперативник «погорів» на 5 000 гривень.

У Хмельницькому правоохоронець вимагав хабар за вигадану крадіжку.

Прикордонник взяв 12 000 гривень «подяки».

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