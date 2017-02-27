Хірург із Академії сухопутних військ вимагав 1 000 доларів. ВІДЕО

Благородну професію лікаря заплямував працівник медичної служби Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Тамтешній хірург, який встиг уже отримати кандидата медичних наук, скрупульозно виконував клятву Гіппократа – допомагав кожному і буквально в усьому. Біда тільки, що не завжди по закону, і, звісно ж, не за просто так.

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