В Києві поліцейські поранили чоловіка. ВІДЕО
В Києві поліцейські поранили чоловіка. ВІДЕО
Столичні поліцейські влаштували стрілянину прямо у під’їзді багатоповерхівки. Правоохоронці кажуть: приїхали через дзвінок мешканки будинку. Жінка повідомила, що під дверима її квартири знаходяться двоє невідомих і погрожують їй фізичною розправою. Тож двоє співробітників карного розшуку виїхали до заявниці, в під’їзді зустріли двох чоловіків. На зауваження ті відреагували агресивно і накинулись на правоохоронців з кулаками. Копам довелось застосувати зброю. В поліції по факту нападу на поліцейських відкрили кримінальне провадження.
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