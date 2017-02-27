В Києві поліцейські поранили чоловіка. ВІДЕО

Столичні поліцейські влаштували стрілянину прямо у під’їзді багатоповерхівки. Правоохоронці кажуть: приїхали через дзвінок мешканки будинку. Жінка повідомила, що під дверима її квартири знаходяться двоє невідомих і погрожують їй фізичною розправою. Тож двоє співробітників карного розшуку виїхали до заявниці, в під’їзді зустріли двох чоловіків. На зауваження ті відреагували агресивно і накинулись на правоохоронців з кулаками. Копам довелось застосувати зброю. В поліції по факту нападу на поліцейських відкрили кримінальне провадження.

Телеканал ЧП.INFO