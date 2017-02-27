У Львові чоловік влаштував стрілянину, а потім застрелився сам. ВІДЕО

Стрілянина, кулі летять навсібіч. Так почався ранок в одній із квартир у центрі Львова. Близько дев’ятої години ранку до відділку поліції надійшло повідомлення – чоловік зі зброєю в руках влаштував стрілянину у власному будинку. Правоохоронці одразу приїхали на місце події. Як з’ясувалося, конфлікт розпочався між співмешканцями багатоповерхівки ще напередодні.

Телеканал ЧП.INFO