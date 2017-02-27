У поліції викрили двох організаторів груп смерті у соцмережах. ВІДЕО

Кілька місяців поспіль країна з острахом дізнавалась про все нові жертви груп смерті в соціальних мережах. Батьки багатьох тисяч українських підлітків переймаються – чи не стала їхня дитина наступник учасником гри, останній крок якої – скоєння самогубства.

Телеканал ЧП.INFO