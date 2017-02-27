Президент України затвердив Доктрину інформаційної безпеки України. ВІДЕО

Петро Порошенко днями підписав документ, який ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України. Як зазначається у документі, необхідність прийняття Доктрини інформаційної безпеки України зумовлена виникненням актуальних загроз національній безпеці в інформаційній сфері, а також потребою визначення інноваційних підходів до формування системи захисту та розвитку інформаційного простору в умовах глобалізації вільного обігу інформації.

Телеканал ЧП.INFO