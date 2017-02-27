В Генпрокуратурі поскаржились на роботу судів. ВІДЕО

Правосуддя по-українськи. Судова реформа триває, а результату й досі немає. Принаймні, на це натякають в Генеральній прокуратурі України. Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Фейсбук оприлюднила список резонансних справ, які уже тривалий час лежать у судах, а винуватці досі не покарані. Лариса Сарган наголосила, що затягування справ це вина не прокуратури.

Телеканал ЧП.INFO