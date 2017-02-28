Суд звільнив ще одного учасника Програми СБУ «На тебе чекають вдома». ВІДЕО

Суд звільнив ще одного учасника Програми СБУ «На тебе чекають вдома». ВІДЕО

03:00 28.02.2017

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області звільнив від кримінального покарання ще одного учасника Програми Служби безпеки України «На тебе чекають вдома».

Колишній учасник НЗФ т.зв. «ДНР» у 2016 році перевіряв документи та забезпечував пропускний режим автомобілів на блокпості поблизу Горлівки на Донеччині.

Усвідомивши злочинність дій бойовиків, він добровільно відмовився воювати проти власного народу. Від знайомих чоловік дізнався про Програму СБУ «На тебе чекають вдома» та вирішив нею скористатися, щоб повернутись до мирного життя.

Після того як правоохоронці з’ясували всі обставини, зібрані матеріали було направлено до суду, який звільнив мешканця Донеччини від кримінальної відповідальності.

За матеріалами прес-центру СБУ

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області звільнив від кримінального покарання ще одного учасника Програми Служби безпеки України «На тебе чекають вдома».

Колишній учасник НЗФ т.зв. «ДНР» у 2016 році перевіряв документи та забезпечував пропускний режим автомобілів на блокпості поблизу Горлівки на Донеччині.

Усвідомивши злочинність дій бойовиків, він добровільно відмовився воювати проти власного народу. Від знайомих чоловік дізнався про Програму СБУ «На тебе чекають вдома» та вирішив нею скористатися, щоб повернутись до мирного життя.

Після того як правоохоронці з’ясували всі обставини, зібрані матеріали було направлено до суду, який звільнив мешканця Донеччини від кримінальної відповідальності.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/2814#sthash.PhQ2YkJp.dpuf

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